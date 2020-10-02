Cornetto Mini Cooper 2020 çekilişine şifre gönderenler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Özellikle kampanyanın 30 Eylül tarihinde sona ermesiyle birlikte Cornetto Mini Cooper çekilişi ne zaman yapılacak sorusu çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Peki, 2020 Cornetto çekiliş sonuçları nereden açıklanacak? İşte o sorunun yanıtı...
CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Cornetto çekilişi 7 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek.
Mini Cooper kazanan talihliler 10 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.
KAMPANYADA HEDİYE OLARAK NE VERİLİYOR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi MINI COOPER 5 KAPI Pure Paket 2020 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 190.300,63 TL) kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
KAZANAN TALİHLİLER NEREYE VE NE ZAMAN BAŞVURMALI?
Asil talihliler, 25.10.2020; yedek talihliler ise, 09.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr 'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanırlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur.
KAMPANYAYA GÖNDERDİĞİM ŞİFRELİ AMBALAJI SAKLAMAM GEREKİYOR MU?
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün ambalajı ibraz edilmesi isteneceğinden şifreli ambalajı okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.
KAZANDIĞIM HEDİYEYİ NAKİT OLARAK TALEP EDEBİLİR MİYİM?
Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.