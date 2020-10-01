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    • 01.10.2020 09:27
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    Son dakika: ’da eroin ele geçirildi! Operasyon sonrası mesajı

    Emniyet Müdürlüğü’nce şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada aracın bagajından bulunan 5 çuval içerisinde 200 paket halinde toplam ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen paketlerinden yazan ekipler, ’a destek mesajı verdi.

    Emir Somer

    'da madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Van Emniyeyi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi'nde seyir halinde bulunan 06 plaka sayılı kamyonet durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.

    Kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği BOBİ ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan (5) adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam ele geçirildi.

    KARABAĞ MESAJI

    Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden yazan ekipler, 'a destek mesajı verdi.

    Elde edilen yle ilgili olarak araç sürücüsü M.Ş. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Van’da 102 kilo eroin ele geçirildi! Operasyon sonrası Karabağ mesajı