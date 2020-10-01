Silah tehdidinden korkan işadamı ve beraberindekiler restorandı terk etmek istedi. Ancak diğer işadamının adamları çıkmalarına engel olarak, onları darp etmeye başladı. Kavga büyüyünce ortalık birbirine girdi. Restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgada 3 kişi feci şekilde dövüldü. Darp edilen kişiler polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.