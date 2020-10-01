Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2020 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 10:54
    ABONE OL

    Son dakika: Avcılar'da kan donduran olay: İş yerinin önünde zincirle asılı halde ceset bulundu

    Son dakika haberine göre, 'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    DHA
    Avcılar'da kan donduran olay

    'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu.

    Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.



    BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU
    Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi. İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi.




    Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Avcılar'da kan donduran olay: İş yerinin önünde zincirle asılı halde ceset bulundu