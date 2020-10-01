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    • Yaşam
    • 01.10.2020 Gazete
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    pencereden atıldı

    , erkek arkadaşının evinden düşerek yaşamını yitirdi. Ailesinin avukatı, “Balkondan atıldığı netlik kazandı” dedi.

    Pencereden atıldı

    Gaziantep'te Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20), 4'üncü katındaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Kaplan tutuklandı. Bilirkişi raporu tamamlandı. Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt, bilirkişi raporu ile Duygu'nun baygın haldeyken pencereden atıldığının netlik kazandığını söyleyerek, "Duygu'nun cinayete kurban gittiği bilirkişi raporuyla da sabitlenmiştir" dedi.

    Genç kızın binaya girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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    Haberler Yaşam Duygu Delen pencereden atıldı