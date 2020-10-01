Gaziantep'te Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20), 4'üncü katındaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Kaplan tutuklandı. Bilirkişi raporu tamamlandı. Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt, bilirkişi raporu ile Duygu'nun baygın haldeyken pencereden atıldığının netlik kazandığını söyleyerek, "Duygu'nun cinayete kurban gittiği bilirkişi raporuyla da sabitlenmiştir" dedi.
Genç kızın binaya girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.