Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında dolu yağışı ile birlikte yerel olarak yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bugün, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında dolu yağışı ile birlikte yerel olarak yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Perşembe Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 18°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 17°C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, yarın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 22°C, 29°C
Az bulutlu
HATAY 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KONYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında dolu yağışı ile birlikte yerel olarak yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
SAMSUN 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), batı kesimlerinde dolu yağışı ile birlikte yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 4°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN 7°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 19°C, 30°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık