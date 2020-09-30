Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında dolu yağışı ile birlikte yerel olarak yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bugün, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.







HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.