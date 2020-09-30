Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulans silahla vurulan E.Y'yi de aynı hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE KOCASINI DA VURDU

Yaralanan karısı E.Y'yi görmeye gelen B.Y, hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile kavgaya tutuştu. U.C. bu kez de B.Y'yi tabancayla yaralayıp kaçtı.