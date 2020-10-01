Fesleğenli makarna

Makarnayı 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağını kenara ayırıp süzün.

Fesleğen sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda ezin. Daha sonra geniş bir tavaya alıp ısıtın.

Isınan sosa ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyin. Haşlanmış makarnayı ilave edip iyice karıştırın. Makarna sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine semizotu ve dereotu yapraklarını ekleyin. Ilık olarak servis yapın.

4-6 KİŞİLİK

1 paket makarna

1/2 demet semizotu

4-5 dal dereotu

FESLEĞEN SOS İÇİN

1/2 demet fesleğen

1/2 demet maydanoz

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 kaşık rendelenmiş parmesan peyniri

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN