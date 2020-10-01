Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Fesleğenli makarna | lezzetler

    Makarnayı 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağını kenara ayırıp süzün. Fesleğen sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda ezin. Daha sonra geniş bir tavaya alıp ısıtın. Isınan sosa ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyin. İşte fesleğenli makarna tarifinin detayları...

    Fesleğenli makarna

    Makarnayı 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağını kenara ayırıp süzün.

    Fesleğen sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda ezin. Daha sonra geniş bir tavaya alıp ısıtın.

    Isınan sosa ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyin. Haşlanmış makarnayı ilave edip iyice karıştırın. Makarna sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine semizotu ve dereotu yapraklarını ekleyin. Ilık olarak servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    1 paket makarna
    1/2 demet semizotu
    4-5 dal dereotu

    FESLEĞEN SOS İÇİN
    1/2 demet fesleğen
    1/2 demet maydanoz
    2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
    2 kaşık rendelenmiş parmesan peyniri
    2 diş sarımsak
    1/2 su bardağı zeytinyağı
    Tuz, karabiber

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Fesleğenli makarna | Zamansız lezzetler