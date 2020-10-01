Etkisi çok özeldir | İlişki terapisti

Birçok terapide edindiğim izlenim, çiftlerin bir süre sonra "Eyvah, hayatı kaçırıyorum" endişesi.

Hayat hiçbir zaman kaçmaz. Her yaşın her yaşanılanın ayrı bir mutluluğu vardır. Siz zamana ayak uydurma konusunda hatalar yaparsanız, sorunları kendinize çekmiş olursunuz. O nedenle çocuklu çiftler ile çocuksuz çiftler arasında büyük farklar vardır.

Çünkü ikisi hayatı kurgularken farklı kararlar alırlar. Çocuklu aileler daha az özgürdür. Bu gerçek. Ancak çocuğun bıraktığı etki, güzellik de çok ama çok özeldir. Siz ne istediğinizi eşinize söylemekte kararsız kalmamalısınız. Aynı şekilde eşiniz de. Bunu yapabilirseniz, kısa sürede birçok sorun gibi görünen durumların kendiliğinden çözüldüğünü fark edeceksiniz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET