Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.10.2020 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 09:01
    ABONE OL

    Günlük burç yorumları – 1 Ekim 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 1 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
    Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.



    BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
    Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.



    İKİZLER: DOSTLARINIZDAN destek göreceksiniz.
    İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.
    Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
    Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



    YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.



    ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.



    BAŞAK: ÇIKARLARINIZA uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



    TERAZİ: ARKADAŞ çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



    AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek.
    İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



    YAY: İŞYERİNİZDE yeni başlangıçlar için uygun bir dönem yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



    OĞLAK: YAŞAM kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.
    Stresten kurtulmanın vakti geldi.



    KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.
    Duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

    BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi olacaksınız.
    Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
    Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Günlük burç yorumları – 1 Ekim 2020 Perşembe