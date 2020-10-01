Günlük burç yorumları – 1 Ekim 2020 Perşembe

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 1 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: DOSTLARINIZDAN destek göreceksiniz.
İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız.
Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
BAŞAK: ÇIKARLARINIZA uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: ARKADAŞ çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek.
İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
YAY: İŞYERİNİZDE yeni başlangıçlar için uygun bir dönem yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
OĞLAK: YAŞAM kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.
Stresten kurtulmanın vakti geldi.
KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.
Duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi olacaksınız.
Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.