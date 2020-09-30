



"ATMOSFER KARARSIZ"

Dolu yağışına neden olan hava şartlarından bahseden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros şöyle konuştu:



"Dolu ülkemizde dolu daha çok Bahar ve Yaz aylarında meydana gelir. Örneğin en çok dolu, Haziran ayında meydana gelmektedir. Sonra Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da görülmektedir. Dolunun oluşması için, yer yüzeyinin sıcak olması gerekiyor. Biliyorsunuz hem ülkemiz etrafındaki su yüzeyleri, Örneğin Akdeniz'in yüzeyi çok sıcak. Yağışlar yok. Yukarı seviyede ise soğuk havanın oluşması gerekiyor. Dün ülkemizin Kuzey-batı bölgesinde soğuk cephe hakimdi. İstanbul ve civar bölgede soğuk cephe hattı vardı. Yukarı seviyede, Doğu-Avrupa üzerinde de alçak basınç alanı hakim. Ve bu alçak alanın Marmara'ya doğru uzanan oluğu son derece soğuk. Yeryüzü sıcak, yukarı seviyeler soğuk olunca atmosferde kuvvetli bir kararsızlık meydana geliyor. Akdeniz'den bol miktarda nem geliyor. Atmosfer kararsız olduğu için, düşey yönde hava hareketleri son derece fazla. Kümülonimbüs bulutları, peyder pey sağanak hattı boyunca oluştu ve bu bulutlar içinde çok kuvvetli düşey yönde rüzgarlar olduğu için, yağmur aşağı doğru düşüyor ve tekrar yükselip yukarı seviyelere çıktığı zaman ve orası da soğuk olduğu için buz, yani dolu oluşuyor. Bu düşey hareketler ne kadar fazla ise, ne kadar dolu taneciği bulut içinde yol alırsa, etraftaki sular dolu taneleri etrafında birikmeye devam ediyor. Ve dolunun tanesi irileşiyor. Belli noktalarda bu bulutlar öbek öbek daha fazla olduğu için, oralarda dolular ve kuvvetli sağanaklar şeklinde kendini gösterdi. Buralarda taşkınlar, seller meydana geldi. Arabalar su altında kaldı, hasarlar meydana geldi"