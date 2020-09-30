Son dakika: İstanbul'daki dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti





ONARIM FİYATLARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük ustası olan Hüseyin Özer ise, "Bugün 20'nin üzerinde araç geldi. Talep çok yoğun. Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar tarafında şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz. Bunu böyle düzeltemeseydik, maddi anlamda insanlara çok zarar verecekti. Şu an insanlar bunun için verdikleri paraları sokağa attıklarını düşünüyorlar ama arabaları orijinal, boyasız şekilde eski durumuna dönüşüyor. Ustalarımız da çok az olduğu için talep ve yoğunluk çok yüksek oluyor. Yaklaşık bin tane dolu hasarı olan aracım var. Bu hasarların hepsini biz tek tek düzeltmeye çalışıyoruz. Kaskodan yapıldığı zaman, kasko bozuluyor, TRAMER'e yansıyor. Ekspertize gittiği zaman çıkıyor. Ama kaskoya yansıtmazsa, iyi bir ustaya yaptırırsa hiç kimse anlamaz arabanın başına dolu hasarı geldiğini. Taban fiyatım bin lira, hasar durumuna göre 8-10 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.



