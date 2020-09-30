Olay, Gebizli Mahallesi'nde dün saat 12.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda park halindeki elektrikli bisikleti gören 2 şüpheliden 1'i kapıda bekledi, diğeri ise bisikletin yanına gitti. İçeriye giren şüpheli güvenlik kamerasını fark edimce kırmızı ceketiyle başını kapatırken, diğeri de elleriyle başını kapatarak demir kapıda beklemeye başladı.