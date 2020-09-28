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    • 28.09.2020 15:08
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    • 28.09.2020 15:12
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    ’de iş yerinde : İki kişi kaçıp kayıplara karıştı

    haberine göre İstanbul 'de bir iş yerinde meydana gelen sonrası iki kişi kaçıp kayıplara karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın meydana geldiği iş yerinde hassas terazinin bulunduğu ve maddelerin olduğu iddia edildi. Polis ekipleri kaçan iki kişi ve iş yerinde bulunan hassas terazi ile kimyasal maddelerle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

    MUSTAFA KAYA
    Sabah
    Şişli’de iş yerinde patlama: İki kişi kaçıp kayıplara karıştı

    Şişli'de bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası iki kişi kaçıp kayıplara karıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı patlamanın meydana geldiği iş yerinde hassas terazinin bulunduğu ve kimyasal maddelerin olduğu iddia edildi.



    Şişli, Halidedip Mahallesi, Kutlubey Sokak'ta beş katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde dün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle iş yerinin camları kırılırken, apartmanda büyük panik yaşandı.



    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken çevrede tedbir aldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



    Patlama sırasında yangının da çıktığı ve iki kişinin patlama sonrası kaçarak uzaklaştığını belirten görgü şahitleri iş yerinde hassas terazi ve kimyasal maddelerde bulunduğu kaydedildi.



    Doğalgazdan kaynaklandığını düşünülen yangınla ilgili polis ekipleri kaçan iki kişi ve işyerinde bulunan hassas terazi ile kimyasal maddelerle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
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