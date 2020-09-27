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    • 27.09.2020 08:37
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    • 27.09.2020 08:37
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    Son dakika: 'daki orman ı kontrol altına alındı

    Son dakika haberine göre, 'ın ilçesinde lik ve zeytinlik alanda başlayan, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan kontrol altına alındı.

    AA
    Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

    Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında lik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan la ekipler saatlerce mücadele etti.

    Havanın kararmasından önce ve 'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın gece de karadan söndürülmeye çalışıldı.

    Yangının kontrol altına alındığı, bölgedeki 90 haneden tahliye edilenlerin de evlerine geri dönmeye başladığı bildirildi.

    Dün saat 15.00 sularında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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