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    • 27.09.2020 08:48
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    Son dakika: 'da odasında dehşet! hastası odasını yaktı

    Son dakika gelen habere göre bölümünde tedavi gören bir hasta, odasında çıkardığı da hayatını kaybetti. İşte detaylar...

    AA
    Psikiyatri hastası odasını yaktı!

    Son dakika haber: Alınan bilgiye göre, si Tıp Fakültesi bölümünde tedavi gören 30 yaşındaki Mehmet Beşparmak, saat 04.30 sıralarında odasında çıkardı.

    Odadan dumanlar çıktığını gören hastane personeli, 112 Acil Çağrı Merkezine olayı bildirdi, tedavi gören diğer hastaları da binadan tahliye etti.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına müdahale etti.

    Yangının kontrol altına alınmasının ardından odaya giren sağlık ekipleri, Beşparmak'ın yatağında hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayda yaralanan iki hasta tedavi altına alındı.

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