İl il hava durumu raporu MGM'nin yaptığı son dakika açıklamalar ile açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül hava durumu raporuna göre, Marmara'nın batısı, Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinin bugün İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Isparta, Burdur ve Muğla çevreleri ile Antalya, Aydın, İzmir'in iç kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında öğleden sonra etkisini artıracak rüzgarın özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili olacağı öngörülüyor.

Gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.