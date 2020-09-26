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    • 27.09.2020 06:23
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    | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 27 Eylül 2020 hava durumu ( hava durumu)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı, Kars, , ve çevreleri ile 'in kuzey ilçelerinin bugün , , , Bursa, , , ve çevreleri ile , Aydın, İzmir’in iç kesimleri ve ’nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere tahmin ediliyor. İşte il il

    İl il hava durumu raporu MGM'nin yaptığı son dakika açıklamalar ile açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül hava durumu raporuna göre, Marmara'nın batısı, Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinin bugün İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Isparta, Burdur ve Muğla çevreleri ile Antalya, Aydın, İzmir'in iç kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

    HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında öğleden sonra etkisini artıracak rüzgarın özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili olacağı öngörülüyor.

    Gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının, bugün İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 hamlesi 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA 20°C, 30°C
    Parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İSTANBUL 20°C, 27°C
    Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 17°C, 26°C
    Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

    KOCAELİ 23°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Aydın'ın doğu kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR 16°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 22°C, 27°C
    Parçalı bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 17°C, 27°C
    Parçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    UŞAK 16°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, bugün Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

    ADANA 21°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 25°C, 29°C
    Az bulutlu bugün parçalı bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 23°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 16°C, 27°C
    Az bulutlu bugün parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 16°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 16°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT 14°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 15°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 19°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 14°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 22°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 21°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 22°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 22°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 7°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 7°C, 24°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 15°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 11°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 16°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 19°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 20°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
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