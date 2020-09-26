İl il hava durumu raporu MGM'nin yaptığı son dakika açıklamalar ile açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül hava durumu raporuna göre, Marmara'nın batısı, Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinin bugün İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Isparta, Burdur ve Muğla çevreleri ile Antalya, Aydın, İzmir'in iç kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında öğleden sonra etkisini artıracak rüzgarın özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili olacağı öngörülüyor.
Gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının, bugün İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 hamlesi 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Aydın'ın doğu kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor
ADANA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 29°C
Az bulutlu bugün parçalı bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 27°C
Az bulutlu bugün parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık