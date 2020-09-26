



BİZ KADINLAR GÜÇLÜYÜZ

Bir kadın olarak kadınların isteyip de başaramayacakları iş olmayacağına dikkat çeken Geray, "İzmir'e geldiğimde 14 yaşındaydım. Çok zor zamanlardı. Memleketimizden ayrılıp geldik. Kadınlar çok güçlüler. Her kadın başarabilir. Ben yaptım ve başardım. Ve ben yaptıysam herkes başarabilir. Biz kadınlar güçlüyüz. Kimseye ihtiyaç olmadan başarabiliriz. Kadın isterse yapar diyorum. Ve ben kardeşime çok bağlıydım. Şimdi Yunus'a ayıramadığım zamanı küçük kardeşime ayırıyorum. Sürekli ilgileniyorum. Bir şeyleri başarmak için uğraşıyorum" şeklinde konuştu.