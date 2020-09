Podyumlardan sokağa

Her ne kadar sıcak günler devam etse de sonbahar serinliğini hissetmemek imkansız. Yazlık kıyafetlerimiz bir sonraki yaz kullanılmak üzere yavaş yavaş kaldırılırken, sonbaharkış sezonu için gardıroplarımızı yenilemeye başladık. Geçen kıştan bugüne güncelliğini yitirmeyen parçalar her zaman dolabımızın gözdesi ama değişen trendlere ayak uyduracak parçalar için de açık fikirli olmak gerekiyor. Biz kadınlar zaten değişiklikleri ve yenilikleri çok severiz. Siz de gardıroplarınızı yeni mevsime hazırlarken podyum trendlerinden ilham alabilirsiniz.

Takım elbiseler

Etek-ceket veya şortceket kombinleriyle takım elbiseler, maskülen tarzı sofistike bir havaya sokuyor. Günlük, ofiste ya da şık bir davette rahatlıkla giyilebilen takım elbiseler bu sezon kurtarıcınız olacak.

Çiçeklerin gücü

Her zaman sevdiğimiz çiçek desenleri bu kış da irili ufaklı, rengarenk versiyonlarıyla bizi adeta çiçek bahçesinde hissettiriyor.

Etnik pançolar

Bohem bir parçayla şıklığını tamamlamak isteyenler, kullanımı rahat pançoları tercih edebilirler.

Ekose

Klasik kareler, bu sezon her şeyde ve her yerde. Klasikten şaşmayan bir tarzınız varsa, gece veya gündüz, istediğiniz parçada ekose kullanabilirsiniz.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN