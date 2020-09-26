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    • Yaşam
    • 26.09.2020 16:50
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    • 26.09.2020 16:50
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    Parkta oturan iki ı 'dokunmadan' taciz eden hakkında emsal karar! ’da dava açıldı

    Parkta oturan iki bir adam tarafından taciz edildi. Yanlarına yaklaşmaya çalışan adama mesafesini korumak için koronayı hatırlattılar. Birkaç defa yanlarına gelerek kızları rahatsız eden adam en sonunda karşılarına geçerek kızlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulundu. Genç kızlar aileleri ile savcılığa şikayette başvurdu. adam hakkında iddianame düzenlendi. Vücut ihlalinde bulunmasa bile yaptığı hareketlerin sayıldığı gerekçesiyle ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle ’da dava açıldı.

    Dilek Yaman
    Sabah
    ‘Dokunmadan’ taciz 'Ağır Ceza'lık!

    İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki iki A.İ. ve Ş.M., parkta otururken yanları 31 yaşında genç adam C.Y. yaklaştı. Koronavirüs nedeniyle mesafeyi korumak isteyen genç kızlar, adamdan başka bir yere oturmalarını istedi. Kızların uyarısıyla giden adam kısa bir süre sonra tekrar gelerek 'Neden böyle yaptınız?' diye sordu ve tekrar uzaklaştı. Durum karşısında şaşkına dönen kızlar, C.Y.'nin geri gelmesiyle telaşa kapıldılar. Elinde bira şişesi ile gelen C.Y., uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı.

    UYGUNSUZ HAREKETLER
    Genç kızların karşına geçen adam, oturduğu yerden A.İ. ve Ş.M.'ye bakmaya başladı. Sonrasında ayağa kalkarak kızlara yönelik bazı uygunsuz hareketlerde bulundu. Korku ve paniğe kapılan genç kızlar parktan uzaklaşmak için kalkıp ailelerinin yanına gitti ve yaşadıkları taciz olayını aktardılar. Ardından C.Y.'i savcılığa şikâyet ettiler. Şikâyetin doğrultusunda başlatılan soruşturmada C.Y.'nin ifadesi alındı. İfadesinde yaptıklarını inkâr etse de tanıklar sayesinde kendisinin aklayamadı.

    VÜCUDA DOKUNMASA BİLE TACİZ
    Savcılık C.Y. hakkında iddianame hazırladı. ' suçunun kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan davranışlar ile gerçekleştirilebileceği ve cinsel taciz suçunun ahlak temizliğine aykırı olarak suç mağdurunun rahatsız edilmesinden ibaret olduğu' gerekçesi ile C.Y.'e 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle 'da yargılanacak.

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    Haberler Yaşam Parkta oturan iki genç kızı 'dokunmadan' taciz eden sapık hakkında emsal karar! Ağır Ceza’da dava açıldı
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