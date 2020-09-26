İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki iki genç kız A.İ. ve Ş.M., parkta otururken yanları 31 yaşında genç adam C.Y. yaklaştı. Koronavirüs nedeniyle mesafeyi korumak isteyen genç kızlar, adamdan başka bir yere oturmalarını istedi. Kızların uyarısıyla giden adam kısa bir süre sonra tekrar gelerek 'Neden böyle yaptınız?' diye sordu ve tekrar uzaklaştı. Durum karşısında şaşkına dönen kızlar, C.Y.'nin geri gelmesiyle telaşa kapıldılar. Elinde bira şişesi ile gelen C.Y., uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı.

UYGUNSUZ HAREKETLER

Genç kızların karşına geçen adam, oturduğu yerden A.İ. ve Ş.M.'ye bakmaya başladı. Sonrasında ayağa kalkarak kızlara yönelik bazı uygunsuz hareketlerde bulundu. Korku ve paniğe kapılan genç kızlar parktan uzaklaşmak için kalkıp ailelerinin yanına gitti ve yaşadıkları taciz olayını aktardılar. Ardından C.Y.'i savcılığa şikâyet ettiler. Şikâyetin doğrultusunda başlatılan soruşturmada C.Y.'nin ifadesi alındı. İfadesinde yaptıklarını inkâr etse de tanıklar sayesinde kendisinin aklayamadı.

VÜCUDA DOKUNMASA BİLE TACİZ

Savcılık C.Y. hakkında iddianame hazırladı. 'Cinsel taciz suçunun kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan davranışlar ile gerçekleştirilebileceği ve cinsel taciz suçunun ahlak temizliğine aykırı olarak suç mağdurunun rahatsız edilmesinden ibaret olduğu' gerekçesi ile C.Y.'e 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza'da yargılanacak.



