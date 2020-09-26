İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 7 ayrı araba çalıp gezen ve gezdikleri, eğlendikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan Oto Hırsızları gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı büro amirliğince özel harekât destekli yapılan operasyonda ele geçirilen 7 araç sahiplerine teslim edildi. Çalınan araçların arasında milli Boksçu Nazmiye Tatar'ın aracı da olduğu öğrenildi. Araç sahipleri Oto Masası ekiplerine teşekkür etti.





Gaziosmanpaşa Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde araba ve motorları çalıp, onlarla gezen ve hırsızlık yapan 1'i kadın 3 hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 15 ayrı olaya karışan şüpheliler evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin her birinin çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları araçlarla eğlendikleri anları sosyal medya üzerinen paylaştıkları görüntüler ortaya çıktı.





MİLLİ BOKSÖRÜN ARACI DA ÇALINMIŞ

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında çalınan araçların 7'si bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gaziosmanpaşa'da aracı çalınanlardan birinin milli Boksçu Nazmiye Tatar olduğu öğrenildi. Tatarın aracı kendisine teslim edildi.





POLİSE TEŞEKKÜR ETTİLER

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne aracını teslim almaya gelen fırıncı Osman Aydın (28); "Arabamla ekmek bırakmak İçin bakkala indim orada 1 dakika sonda aracım çalındı. 2 hafta içerisinde de polis buldu çok teşekkür ederim. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimize çok teşekkür ederim. Aracımı teslim aldım" dedi.







Motoru bulunan Güvenlik görevlisi Abdurrahman Bıyık (34); "Gece saat ikiye kadar kapının önünde duruyordu. Zinciri makasla kesip çalmışlar. Polisimiz 2 gün içerisinde buldu Allah razı olsun. Oto hırsızlık Büro Amirliğine teşekkür ederim" dedi.