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    • 26.09.2020 21:05
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    Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness'e girmiştir?

    Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti doğan 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti doğan 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti doğan 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

    A: A

    B: E

    C: J

    D: M

    Doğru cevap: B: E

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