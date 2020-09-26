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    • 26.09.2020 21:41
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    • 26.09.2020 21:48
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    Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekiminin yedirdiği yiyecek ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?

    1. Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    1. Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 1. Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?

    A: Tarhana

    B: Patates

    C: Yoğurt

    D: İğde

    Doğru cevap: C: Yoğurt

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