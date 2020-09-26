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    • 26.09.2020 21:01
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    ? Kim Olmak İster sorusu

    sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Hangisi kış uykusuna yatmaz?

    sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangisi kış uykusuna yatmaz?

    A: Yer sincabı

    B: Uğur böceği

    C: İmparator penguen

    D: Fındık faresi

    Doğru cevap: C: İmparator penguen

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