Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.09.2020 20:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2020 20:54
    ABONE OL

    Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda Neil Armstrong, Buzz Aldrin adları hangi sembolün içerisinde yer alır?

    Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in adları hangi sembolün içerisinde yer alır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in adları hangi sembolün içerisinde yer alır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in adları hangi sembolün içerisinde yer alır?

    A: Üçgen

    B: Kare

    C: Altıgen

    D: Daire

    Doğru cevap: D: Daire

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda Neil Armstrong, Buzz Aldrin adları hangi sembolün içerisinde yer alır?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri