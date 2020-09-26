Hali harap | Koronavirüs haberleri

Trabzon'da Ali Öztürk, cenazede ağlamak için 'Cenaze Ağlama Derneği' kurdu. Ancak Corona salgını, derneğin işlerini vurdu. Pandemi sonrası cenazeye az sayıda katılım olduğunu söyleyen Öztürk, "Corona var diye ağlamak yasak. Sadece camide yakınıymış gibi kalabalık yapıyorlar. Kişi başı 2 bin lira alıyorlar" dedi.
'TUİ'RİST
İngiltere'de hemşire Charlotte Snook, 14 yaşındaki kızı Olivia ile Marmaris'e tatile geldi. Uçakta dağıtılan sandviçi yemek için masksini indirdi. Tatil dönüşü uçağa alınmayan anne kız, maske takmadıkları için kendilerine uçuş yasağı getirildiğini öğrendi. Charlotte, Tui isimli tur şirketinin tatillerini mahvettiğini söyledi.
EŞE BAK
Bursa'da COVİD-19 denetimleri devam etti. 45 yaşındaki S.K'ya maske takmadığı için 900 lira ceza kesildi. Panikleyen vatandaş, "Karım kavga eder" diye sitem etti! Ekipler, 54 kişiye 48 bin 600 TL ceza kesti.
'TUİ'RİST
İngiltere'de hemşire Charlotte Snook, 14 yaşındaki kızı Olivia ile Marmaris'e tatile geldi. Uçakta dağıtılan sandviçi yemek için masksini indirdi. Tatil dönüşü uçağa alınmayan anne kız, maske takmadıkları için kendilerine uçuş yasağı getirildiğini öğrendi. Charlotte, Tui isimli tur şirketinin tatillerini mahvettiğini söyledi.
EŞE BAK
Bursa'da COVİD-19 denetimleri devam etti. 45 yaşındaki S.K'ya maske takmadığı için 900 lira ceza kesildi. Panikleyen vatandaş, "Karım kavga eder" diye sitem etti! Ekipler, 54 kişiye 48 bin 600 TL ceza kesti.