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    • Yaşam
    • 26.09.2020 Gazete
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    Hali harap | Koronavirüs haberleri

    'da , cenazede ağlamak için '' kurdu. Ancak salgını, derneğin işlerini vurdu. Pandemi sonrası cenazeye az sayıda katılım olduğunu söyleyen Öztürk, "Corona var diye ağlamak yasak. Sadece camide yakınıymış gibi kalabalık yapıyorlar. Kişi başı 2 bin lira alıyorlar" dedi.

    Hali harap
    Trabzon'da , cenazede ağlamak için '' kurdu. Ancak Corona salgını, derneğin işlerini vurdu. Pandemi sonrası cenazeye az sayıda katılım olduğunu söyleyen Öztürk, " var diye ağlamak yasak. Sadece camide yakınıymış gibi kalabalık yapıyorlar. Kişi başı 2 bin lira alıyorlar" dedi.



    'TUİ'RİST
    'de hemşire Charlotte Snook, 14 yaşındaki kızı Olivia ile 'e tatile geldi. Uçakta dağıtılan sandviçi yemek için masksini indirdi. Tatil dönüşü uçağa alınmayan anne kız, maske takmadıkları için kendilerine uçuş yasağı getirildiğini öğrendi. Charlotte, Tui isimli tur şirketinin tatillerini mahvettiğini söyledi.



    EŞE BAK
    Bursa'da     COVİD-19 denetimleri devam etti. 45 yaşındaki S.K'ya maske takmadığı için 900 lira ceza kesildi. Panikleyen vatandaş, "Karım kavga eder" diye sitem etti! Ekipler, 54 kişiye 48 bin 600 TL ceza kesti.
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