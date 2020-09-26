



HES kodu alamayan vatandaşlara yardım ederek yeni bir gelir kapısı yarattı. Vitrinlerine 'HES kodu verilir' yazısı astı. Günde 50-60 kişiye HES kodu aldığını söyleyen market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de yeni bir ekmek kapısı oldu" açıklamasını yaptı.

