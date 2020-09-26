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    • Ekonomi
    • 26.09.2020 Gazete
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    kodu, esnafın ekmek kapısı oldu! Her kod için 1 lira alıyorlar...

    kodu, esnafın ekmek kapısı oldu! ’te kod almayı bilmeyen vatandaşlara yardım eden , “Günde kişi başvuruyor. Her kod için 1 lira alıyorum” diye konuştu.



    Türkiye, COVİD-19'a savaş açtı. Vaka artışının yaşandığı illerde, kamu kurumlarına HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmadan girmek yasaklandı. Gaziantep İslahiye'de 15 Eylül itibariyle bu uygulamaya başlandı. Esnaf ise ticari zekasını kullandı.



    HES kodu alamayan vatandaşlara yardım ederek yeni bir gelir kapısı yarattı. Vitrinlerine 'HES kodu verilir' yazısı astı. Günde 50-60 kişiye HES kodu aldığını söyleyen market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de yeni bir ekmek kapısı oldu" açıklamasını yaptı.
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