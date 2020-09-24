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    • Yaşam
    • 24.09.2020 11:59
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    • 24.09.2020 12:03
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    'da pes dedirten görüntü! 120 km hızla atarak ilerleyen hafriyat u kamerada

    'da 120 kilometre hızla gidip atan hafriyat u sürücüsü kameraya yansıdı. Sürücüleri tedirgin eden tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.

    120 km hızla makas!

    İlk görüntüler Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir sürücü tarafından çekildi. Çevre sakinlerinin ve yolu kullanan sürücülerin sık sık şikayet ettiği hafriyat kamyonlarından biri yine kameraya yansıdı.



    Görüntüyü çeken sürücü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemedi.

    Bir sol şeride bir sağ şeride geçen hafriyat kamyonu makas atarak yoluna devam etti.



    Sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.



    HAFRİYATIYLA KORKUTTU
    Öte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi. Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.
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    Haberler Yaşam İstanbul'da pes dedirten görüntü! 120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
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