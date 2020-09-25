



Arnavutköy'de yaşanan çifte cinayet ile ilgili edinilen bilgiye göre Ersin Y. Hacımaşlı mevkii ormanlık alana gitti burada eşiyle aldatıldığını düşündüğü için bir konuşma yaptı. Eşini darp edip ilişki yaşadığı kişinin ismini öğrenen Ersin Y. silaha vurarak öldürdü. Ardından eşinin arkadaşı Emre Erdoğan ile gönül ilişkisinin olduğunu öğrendiği için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerindeki Emre Erdoğan'ın yaşadığı eve giderek zili çaldı.