Bundan 8 yıl önce ilkokul son öğrencisi Hatice Çiftçi'nin cesedi ormanlık alanda bulunmuştu. En son etüt merkezinden çıkarken görülen Hatice'nin katili uzun yıllar boyunca aranmıştı. Talihsiz kızdan alınan kan izleri, İzmir'de bir kavgaya karışan Veli K.'dan alınan kan izleri ile eşleşti. Bu gelişmenin ardından gözaltına alınan sapık katil sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Etüt merkezinden çıkarken Hatice'yi gördüğünü arabasına bindirdiğini alkol içirmeye zorladığını, ormanlık alanda tecavüz edip öldürdüğünü belirtti. Son dakika bilgisine göre katilin iki kişiye daha tecavüz ettiği ortaya çıktı!

Habertürk'ün haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde, 2012 yılının aralık ayında, o dönem 13 yaşında olan ortaokul 8. Sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve 4 gün sonra Akşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki bir meyve bahçesinde iple boğulmuş halde bulunmuştu.