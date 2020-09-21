BAŞKA OLAYA KARIŞINCA...

Farklı bir olaya karıştıktan sonra kan örnekleri alınan 38 yaşındaki Veli K.'nin DNA'sı ile Hatice'nin üzerinde bulunan spermlerden alınan DNA'lar uyuştu. Olay tarihinde 30 yaşında olan ve gözaltına alınan Veli K. tutuklandı. Hatice'nin, kaybolmadan hemen önce Facebook hesabından "Belki de hiç gerçekleşmeyecek hayallerim var benim!!!, Hayal Kurmak Güzelde - Ya Sonrası... !!!, Her şeyinle seversin tüm sevginle belki ama yine de kaybedersin. Neden mi? Çünkü her 'seviyorum' diyeni adam zannedersin..." şeklinde paylaşımlar yapmıştı.

Halit Turan/ Sabah