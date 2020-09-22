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    • 22.09.2020 09:46
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    'da komşularını ölü bulan vatandaşlar şoke oldu!

    haberine göre ’da 56 yaşındaki bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, ölen kişinin düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Polis şahsın psikolojik sorunları nedeniyle etmiş olabileceğini tahmin ediyor.

    Komşularını ölü bulan vatandaşlar şok oldu

    Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir apartmanda oturan vatandaşlar sabahleyin bir ses duyup balkona çıktıklarında bir erkek şahsın bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığını gördü.

    Vatandaşlar aşağı inip baktıklarında şahsın birinci katta oturan komşuları 56 yaşındaki Özgür Evren Dönmez olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.



    Bu arada, balkona çıkıp Dönmez'in öldüğünü gören komşuları ise şok oldu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Dönmez'in düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Polis Dönmez'in psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor.




    Özgür Evren Dönmez'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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