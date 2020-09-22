Son dakika: Kartal'da korkunç son: İşten dönen ablası kanlar içindeki cesedini buldu





"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Mahalle sakinlerinden Emin Arıkan olayla ilgili olarak, "Babası Niğde'den aradı, evde sesler olduğunu ve bakmamızı söyledi. Geldiğimizde polisler gelmişti, eve giremedik. Sadece kendini vurduğunu öğrendik, başka bir şey bilmiyoruz. Gayet düzgün bir çocuktu, böyle bir şey yapacak bir çocuk değildi. Benim çocuğumun arkadaşı, mahallemizin çocuğu. Küçüklüğünden beri tanıyoruz, herhangi bir sorunu yoktu" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

