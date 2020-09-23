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    • 23.09.2020 08:19
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    • 23.09.2020 08:19
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    : 'da gasp şüphelilerine yönelik şafak u! lar var

    haberi... 'da polis ekiplerince gasp şüphelilerine yönelik düzenlenen da 3 zanlı na alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    AA
    Samsun'da şafak operasyonu! Gözaltılar var

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan farklı tarihlerde gasp yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında, durdurulan kamyonların kasasından söz konusu ürün ve eşyaları gasbettikleri belirlendi.

    Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve ekiplerinin desteğiyle 70 ekip ve 300 personelin katılımıyla Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde "şafak" vakti düzenlendi.

    Operasyonda, 3 şüpheli na alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Samsun'da gasp şüphelilerine yönelik şafak operasyonu! Gözaltılar var
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