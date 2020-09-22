Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.09.2020 06:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2020 06:30
    ABONE OL

    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 23 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile 'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile 'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 23 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 17°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 19°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 13°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 20°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 20°C, 27°C
    Az bulutlu

    MUĞLA 17°C, 32°C
    Az bulutlu

    UŞAK 13°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu


    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 34°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA 24°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 16°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 16°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 12°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KONYA 16°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    YOZGAT 13°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 14°C, 27°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 16°C, 29°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    KASTAMONU 10°C, 28°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 23°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 18°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 21°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 10°C, 23°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 6°C, 23°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 15°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 10°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 17°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 19°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 19°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 21°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 23 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri