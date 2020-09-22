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    • Yaşam
    • 22.09.2020 Gazete
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    'Ölümden bir önceki basamak'ta mucize kurtuluş

    'ta yaşayan (35), 20 gün önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. İncelemede, kalbine giden aort damarının yırtıldığı anlaşıldı. Hemen ameliyata alındı. Yırtılarak kendi içinde katlanan aort damarının 55 santimlik bölümüne yapay damar takıldı. Bu sırada dolaşım sistemi 20 dakika duran Aydınoğlu, hayata tutunmayı başardı.

    Öldü öldü dirildi
    Antalya Manavgat'ta yaşayan Mehmet Aydınlıoğlu (35), 20 gün önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. İncelemede, kalbine giden aort damarının yırtıldığı anlaşıldı. Hemen ameliyata alındı. Yırtılarak kendi içinde katlanan aort damarının 55 santimlik bölümüne yapay damar takıldı. Bu sırada dolaşım sistemi 20 dakika duran Aydınoğlu, hayata tutunmayı başardı. Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş, "Ameliyat sırasında tüm vücudu soğuttuğumuz için tüm dolaşım sistemini 20 dakika durdurduk. Hastamız genç olduğu için bu ameliyatı rahat atlattı. Ölümden bir önceki basamaktaydı" diyerek operasyonun ciddiyetini anlattı.




    'nun aort damarındaki 55 santimlik yırtığa, yapay damar takıldı.
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