Mevsimlik tarım işçilerine Kur'an ve kitap hediye edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla birçok hizmetleri askıya almak zorunda kaldıklarını belirten Ayrancı, "Mesafeli namaz kılıyoruz. Camilerimizde yaz Kur'an kurslarını maalesef bu sene açamadık. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü olarak problem değil, çare üretmek var deyip, geçici işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onlara Başkanlığımızın yayınlarından kitaplar hediye ettik. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenlere de Kur'an verdik. Onların bir kelime daha öğrenmelerine yardımcı olmak için gece gündüz gayret ediyoruz. Rabbim sıhhat verdiği sürece de devam edecektir." dedi.