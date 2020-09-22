Tavşanın 4'üncü kattaki komşularına ait olduğu ve 5 gündür kayıp olduğu belirlendi. Hız, bunun üzerine tavşanı sahibi olan komşusunun kızı Nesrin Çivi'ye teslim etti. Çatı katından havalandırma boşluğuna düştüğü anlaşılan tavşanına tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Çivi, gözyaşlarını tutamadı.