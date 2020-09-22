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    • Yaşam
    • 22.09.2020 18:31
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    • 22.09.2020 18:37
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    'da aşamasındaki eşini katleden kocadan korkunç savunma: Teklifimi kabul etseydi öldürmeyip, eve götürecektim

    'nın ilçesinde aşamasında olduğu 15 yıllık eşi 'ı öldürmekle suçlanan 'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmasında korkunç sözler söyleyen Hilmi Yılmaz, "Barış teklifini kabul etseydi öldürmeyip, eve götürecektim." dedi.

    AA
    Eşini öldüren kocanın korkunç savunması!

    Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, Gülseren Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

    Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Hilmi Yılmaz, yaşananlardan pişman olduğunu belirtti.

    Olayın yaşandığı gün eşine barışma teklifinde bulunduğunu aktaran Hilmi Yılmaz, "Barış teklifini kabul etseydi öldürmeyip, eve götürecektim." ifadesini kullandı.

    Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

    BÖYLE ÖLDÜRDÜ

    Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Yılmaz. (43), 26 Eylül 2019'da boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Yılmaz'ın (32) Kestel Mahallesi'nde kaldığı baba evine girmiş ve dışarı çıkardığı eşini bıçakla öldürmüştü.
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    Haberler Yaşam Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini katleden kocadan korkunç savunma: Teklifimi kabul etseydi öldürmeyip, eve götürecektim
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