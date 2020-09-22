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    • 22.09.2020 11:29
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    Facia ucuz atlatıldı! Sunta yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

    Kartal'da sunta yüklü bir kamyon, caddede ilerleyen ve içinde yolcu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. Şans eseri kimse yaralanmazken, kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

    Kartal'da sunta yüklü kamyon, içinde yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.



    Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Çetin Sokak üzerinde meydana geldi. 34 NJ 157 plakalı sunta yüklü kamyon, caddede ilerleyen Kartal-Kurfalı yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

    KAZA ANLARI KAMERADA
    Kaza anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sunta yüklü kamyonun ilerlediği ve olay yerindeki kafede oturan insanların koşuşturduğu görülüyor.
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