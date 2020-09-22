Herkes elmas değil | İlişki terapisti

İlişkilerde bazen hata üstüne hata yaparız. Bunun nedenlerini araştırsak bile bulamayız. Sanırım bazen fazla paylaşıyoruz çünkü yapmamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyoruz. Bazen kopukluktan korktuğumuz için kendimizi daha fazla kandırıyoruz. Yapmamız gereken çok basit. Karşımızdakini yok saymamalıyız, doğru. Ancak eşimize veya sevgilimize "olmazsa olmaz" olduğunu hissettirmemiz de doğru değil. "Sen olmasan ben ne yaparım" sözü büyük bir hatadır. Çünkü bu sözleri duyan bilinçaltında, karşısındaki değeri kaybediyor. Araştırmalar gösteriyor ki, hayatta değerli olan her şeyin "gerçek değeri" kaybedildiği zaman anlaşılıyor. O nedenle hayatınızda sadece eşinize de değil, herkese elmas değerinde olduğunu hissettirmeyin. Hepimizin olumlu veya olumsuz yönleri var. Doğru bir hayat yaşamak en önemlisi. Elbette hatalarımızla da yüzleşeceğiz. Ancak bunu yaparken kendimize de ceza vermeyelim.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN