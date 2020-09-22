Bir kaşık yeter! Pratik bilgiler

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Farkı göreceksiniz.

HASSAS AYAKLARA

Eğer ayaklarınız çok hassas ise, sıcak havalarda şikâyetleriniz artıyorsa buna çaresiz değilsiniz. Her sabah bir kaç damla zeytinyağı ile ayaklarınızı ovalayın. Farkı göreceksiniz.

ÖNCE YIKAYIN

Yeni aldığınız jean pantolonlarınızı terziye götürmeden önce 2 kez mutlaka yıkayın. Unutmayın, jean'ler yıkandığında mutlaka çekme yapar.

LEZZETLİ MAKARNA

Makarnanın daha lezzetli olmasını istiyor musunuz? O zaman makarnanın haşlama suyuna yarım çay bardağı süt koyup lezzetini arttırabilirsiniz