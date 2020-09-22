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    • Yaşam
    • 22.09.2020 Gazete
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    Bir kaşık yeter! Pratik bilgiler

    Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. göreceksiniz.

    Bir kaşık yeter!

    Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. göreceksiniz.

    HASSAS AYAKLARA
    Eğer ayaklarınız çok hassas ise, sıcak havalarda şikâyetleriniz artıyorsa buna çaresiz değilsiniz. Her sabah bir kaç damla zeytinyağı ile ayaklarınızı ovalayın. Farkı göreceksiniz.

    ÖNCE YIKAYIN
    Yeni aldığınız jean pantolonlarınızı terziye götürmeden önce 2 kez mutlaka yıkayın. Unutmayın, jean'ler yıkandığında mutlaka çekme yapar.

    LEZZETLİ MAKARNA
    Makarnanın daha lezzetli olmasını istiyor musunuz? O zaman makarnanın haşlama suyuna yarım çay bardağı süt koyup lezzetini arttırabilirsiniz

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