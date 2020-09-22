Yavuz Sultan Selim Camisi'nin imam ve müezzinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ettiği programda, hafız ve mevlidhanlar Metin Çakar, Emrullah Akbaş, Abdullah Kılıç, Şükrü Asıleren, Ferruh Muştuer ve Aziz Hardal, Süleyman Çelebi'nin Mevlid Mesnevisi'ni seslendirdi.

Yatsı ezanına kadar süren anma programının duasını, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yaptı.