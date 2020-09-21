



Okul bahçesi kapısına geldiklerinde de maskelerini taktılar. Öğrenci ve velileri okulun bahçe kapısında okul yöneticileri karşıladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine dahi alınmayacağı açıklandı. Bu nedenle öğrenciler, bahçe kapısından itibaren öğretmenler tarafından alınarak, sınıflarına götürüldü.