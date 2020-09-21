Son dakika: Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.
Bu kapsamda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde veliler çocuklarını okullara getirdi. Edirne'deki okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.
Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak okula alındı.
Torununu okula getiren Nail Esen, yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını söyledi.
Salgın tedbirlerine uyduklarını belirten Esen, "Koronavirüs nedeniyle okulun bahçesine dahi giremiyoruz. Öğretmenleri öğrencileri okula alıyor. Önlem için herkes kurallara uymalı." diye konuştu.
Semra Esen de kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak "Devletimizin koyduğu kurallara uymamız gerekiyor. Uymazsak hata bizim olur. Salgını hep birlikte kurallara uyarak yeneceğiz." dedi.
TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ
Tekirdağ'da da aileler okula başlayan çocuklarını okullara getirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler okula alınırken aileler okul dışında bekledi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara yerleştirildi.
Kırklareli'nde veliler Kovid-19 tedbirlerine uyarak çocuklarını mahallelerindeki okullara getirdi.
Atatürk İlkokulunda öğrencilere okul bahçesinde Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler ateşleri ölçülerek okul binasına alındı. Velilerin ise okula girişlerine izin verilmedi.
OKULLARA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK
Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.
"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.
Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde olacak.
Öte yandan ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Velilere, çocuklarının hangi gün okula geleceği konusunda bilgilendirme yapıldı.