Son dakika: Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Kırklareli'nde veliler Kovid-19 tedbirlerine uyarak çocuklarını mahallelerindeki okullara getirdi.

Atatürk İlkokulunda öğrencilere okul bahçesinde Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler ateşleri ölçülerek okul binasına alındı. Velilerin ise okula girişlerine izin verilmedi.

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.