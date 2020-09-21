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    • Yaşam
    • 21.09.2020 12:50
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    • 21.09.2020 12:50
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    Bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı!

    Son dakika haberleri... İzmit’te bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet gösteren baba sosyal medyada büyük tepki çekti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün basında ve sosyal medyada yer alan "küçük çocuğa şiddet" konulu habere ilişkin görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi.

    Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuğun yere düştükten sonra ayağa kalkması ve arabayı kullanan kişinin tokadıyla yeniden yere savrulması yer alıyordu.

    Kayıtlarda, daha sonra bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.


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