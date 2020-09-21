Parlaklık için karabiber | Pratik bilgiler

Karabiber, renkli çamaşırların parlaklığını koruyor. Yapmanız gereken tek şey renkli çamaşırlarınızı yıkayacağınız suya 1 çay kaşığı karabiber atmak. Karabiber aynı zamanda çok iyi bir temizleyicidir. Temizlik suyuna atacağınız karabiber, yüzeyleri bembeyaz hale getirir.

DİŞ FIRÇASINI ATMAYIN

Eskiyen diş fırçasını özellikle temizlik yaparken kullanabilirsiniz. Küçük aralıklara, erişilmesi zor yerlere eski diş fırçanızla rahatça erişebilirsiniz. Çamaşır makinenizin deterjan kapağını temizlerken, fayans aralarının, muslukların ve evdeki birçok aksesuarınızın temizliğinde eski diş fırçasını kullanabilirsiniz.

BÖCEK ISIRIĞINA PATATES

Tatilde veya evde fark etmez; bu yöntemi kullananlar işe yaradığını iddia ediyor. Eğer vücudunuzun herhangi bir bölgesini böcek ısırırsa, böceğin ısırdığı o bölgeye patates koyun. Böylece iltihaplanmayı önlersiniz.