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    • Yaşam
    • 21.09.2020 Gazete
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    Parlaklık için karabiber | Pratik bilgiler

    Karabiber, renkli çamaşırların parlaklığını koruyor. gereken tek şey renkli çamaşırlarınızı yıkayacağınız suya 1 çay kaşığı karabiber atmak. Karabiber aynı zamanda çok iyi bir temizleyicidir. Temizlik suyuna atacağınız karabiber, yüzeyleri bembeyaz hale getirir.

    Parlaklık için karabiber

    Karabiber, renkli çamaşırların parlaklığını koruyor. gereken tek şey renkli çamaşırlarınızı yıkayacağınız suya 1 çay kaşığı karabiber atmak. Karabiber aynı zamanda çok iyi bir temizleyicidir. Temizlik suyuna atacağınız karabiber, yüzeyleri bembeyaz hale getirir.

    DİŞ FIRÇASINI ATMAYIN
    Eskiyen     diş fırçasını özellikle temizlik yaparken kullanabilirsiniz. Küçük aralıklara, erişilmesi zor yerlere eski diş fırçanızla rahatça erişebilirsiniz. Çamaşır makinenizin deterjan kapağını temizlerken, fayans aralarının, muslukların ve evdeki birçok aksesuarınızın temizliğinde eski diş fırçasını kullanabilirsiniz.

    BÖCEK ISIRIĞINA PATATES
    Tatilde veya evde fark etmez; bu yöntemi kullananlar işe yaradığını iddia ediyor. Eğer vücudunuzun herhangi bir bölgesini böcek ısırırsa, böceğin ısırdığı o bölgeye patates koyun. Böylece iltihaplanmayı önlersiniz.

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