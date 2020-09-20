Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.09.2020 06:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 06:22
    ABONE OL

    | Meteorolojiden o illere kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı | 21 Eylül 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, kıyıları ile Kırklareli, ve ’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, , Bilecik, , , , ve çevreleri, 'nin doğu ilçeleri ve 'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 21 Eylül il il tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri ve Kayseri'nin güney kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BURSA 18°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İSTANBUL 20°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 14°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

    KOCAELİ 21°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı



    EGE
    Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR 14°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 21°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 17°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    UŞAK 15°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 24°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 22°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 16°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri, Niğde'nin Doğu kesimleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 15°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 15°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 17°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    YOZGAT 11°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BOLU 12°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE 18°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 19°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 21°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 9°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 6°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 15°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 10°C, 26°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 16°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 19°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 20°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 21°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı | 21 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri