Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek depreme ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.09.20 22:08:05 38.0365 34.0278 2.8 -.- 5.1 5.4 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.09.20 21:09:08 35.5587 31.6695 9.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.20 20:33:07 38.4557 39.2825 9.7 -.- 0.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.20 19:12:11 39.3725 40.6190 5.9 -.- 2.5 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.09.20 19:08:15 38.2583 38.8795 5.4 -.- 1.9 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.20 18:39:42 36.9518 27.5540 12.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.20 17:42:46 37.0965 29.0915 4.5 -.- 1.9 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.09.20 17:40:28 34.3307 32.7893 7.6 -.- 3.3 3.3 KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2020.09.20 17:13:35 39.5317 37.6097 8.5 -.- 2.2 -.- KANLICAYIR-ZARA (SIVAS) İlksel

2020.09.20 13:39:48 38.6812 26.6178 6.9 -.- 3.2 2.9 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.20 13:15:19 38.2632 38.7698 5.0 -.- 2.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.20 11:15:54 34.1490 24.0187 5.6 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.20 10:33:11 38.0757 34.0537 13.8 -.- 1.8 -.- AKCAKENT-(AKSARAY) İlksel

2020.09.20 09:33:14 35.1163 26.4702 8.6 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.20 09:31:03 35.2725 26.3843 1.6 -.- 4.1 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.20 09:01:20 35.1048 23.1108 21.5 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.20 08:45:15 38.6658 38.0757 6.3 -.- 3.7 4.0 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.20 06:46:04 37.6860 29.0023 5.1 -.- 1.4 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2020.09.20 06:46:01 37.8082 27.7325 5.4 -.- 1.4 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel