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    • 21.09.2020 14:43
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    • 21.09.2020 14:43
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    'de çok acı olay! Dayı ve yeğeni ölü bulundu

    'de kendilerinden haber alınamayan ve zihinsel engelli oldukları öğrenilen Duran Teynel (30) ile yeğeni İlyas Bulutoğlu'nun (20) cansız bedenleri sulama havuzunda bulundu.

    AA
    Çok acı olay! Dayı ve yeğeni ölü bulundu

    Mersin'in Silifke ilçesinde dayı ile yeğeni sulama havuzunda ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'ndeki evlerinden dün ayrılan ve zihinsel engelli oldukları öğrenilen Duran Teynel (30) ve yeğeni İlyas Bulutoğlu'ndan (20) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

    Arama çalışmalarını iki gündür sürdüren ekipler, aynı mahallede bulunan sulama havuzunda iki ceset olduğunu tespit etti.

    Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, cesetleri havuzdan çıkardı.

    İncelemede, cesetlerin Teynel ve yeğeni Bulutoğlu'na ait olduğu belirlendi.

    Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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